“Abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione Sicurezza e Ambiente, perché è impossibile far finta di niente: Alessandria sta vivendo una fase di assoluto degrado, di abbandono e di forte insicurezza. Crediamo sia dovere del consiglio comunale occuparsene con concretezza”.

Mattia Roggero, capogruppo della Lega a Palazzo Rosso, ha inviato nei giorni scorsi una comunicazione ufficiale al Presidente del consiglio comunale, allegando anche un esposto collettivo che diversi cittadini hanno sottoscritto riguardante una segnalazione urgente relativa a via San Giacomo della Vittoria.

“Dai tentativi di rapina alle aggressioni, alle vetrine di negozi del centro che subiscono danni praticamente ogni week end – sottolinea Roggero -, fino a clandestini senza fissa dimora che dimorano un po’ ovunque, da piazza De André a piazzale caduti di Nassiriya (nei pressi del Mc Donald’s), letteralmente accampati, in totale assenza di ogni requisito igienico sanitario, svolgendo spesso attività di accattonaggio. Questo è oggi, dopo tre anni di gestione Abonante, il biglietto da visita di Alessandria. Un degrado che la gran parte di alessandrini perbene, rispettosi della convivenza civile, non si merita, e che crediamo sia dovere degli amministratori comunali affrontare e provare a risolvere”.

“Come mamma e come donna che vive ad Alessandria, prima ancora che come consigliere comunale della Lega – aggiunge Cinzia Lumiera, presidente della commissione Bilancio di Palazzo Rosso – non posso che esprimere la mia fortissima preoccupazione: muoversi liberamente per la città, di sera ma in certe zone persino in pieno giorno, è diventato negli ultimi tre anni un rischio, soprattutto per le donne sole, oltre che per gli anziani. Credo sia più che doveroso, da parte del sindaco Abonante e della sua giunta, riconoscere che stiamo vivendo una situazione di degrado e pericolo senza precedenti, e correre ai ripari prima che le cose precipitino ulteriormente. Basta parlare in strada o al bar con le persone per capire che la preoccupazione è davvero forte, e richiede una risposta adeguata da parte delle istituzioni”.

Di seguito, il testo della lettera ufficiale indirizzata nei giorni scorsi dal Capogruppo della Lega Mattia Roggero al Presidente del Consiglio Comunale

Buongiorno Presidente,

La presente per segnalarle la necessità di richiedere di convocare con urgenza la Commissione Sicurezza ed Ambiente con all’ordine del giorno l’analisi delle troppe situazioni di forte insicurezza e di profondo degrado urbano che si stanno generando in diverse parti della città.

Tra le tante che ci segnalano poniamo alla sua cortese attenzione (e lo alleghiamo) l’esposto collettivo che diversi cittadini hanno sottoscritto riguardante una segnalazione urgente di via San Giacomo della Vittoria con la necessità di affrontare il tema sicurezza in maniera più ampia ed incisiva nel centro storico visti anche i recenti preoccupanti casi di cronaca che raccontano di una situazione davvero preoccupante, ultima la rapina in corso Roma avvenuta pochi giorni fa.

Le segnaliamo anche Piazza De Andre (già oggetto di nostra interpellanza) di cui rimarrebbe particolarmente scortese allegarle innumerevoli foto di uomini intenti ad effettuare deiezioni in pubblico dopo aver incessantemente disturbato commercianti, utenti e residenti della zona.

Ritorniamo anche in argomento su piazzale caduti di Nassiriya (nei pressi del Mc Donald’s) dove lo scrivente già l’anno scorso aveva presentato una interpellanza per la presenza di diversi accampamenti in cui vivono in maniera totalmente abusiva ed in totale assenza di ogni requisito igienico sanitario alcune persone che poi si ritrovano ad effettuare attività di accattonaggio presso i semafori adiacenti.

Scriviamo a lei in quanto possa richiedere al Presidente della Commissione Sicurezza e Ambiente la convocazione della stessa ai sensi dell’articolo 118 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale.

Grazie per la sua attenzione,

Mattia Roggero Presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte