Qualche anno fa, la Provincia Nostra Signora di Fatima (Brasile Nord) ha dato vita a un progetto di grande impatto sociale, trasformando una grande proprietà situata a Morada Nova de Minas in una fattoria denominata “Casa Don Orione – Fazenda Campo Alegre”. Da questa iniziativa, nel 2013, è nata la “Comunidade Terapêutica Lar Dom Orione”, un’associazione dedicata al recupero di adulti tossicodipendenti e alcolisti. Ancora oggi, questa realtà rappresenta un esempio concreto dell’impegno della Congregazione orionina nel rispondere alle nuove forme di povertà e alle sfide sociali contemporanee.

L’associazione, pur essendo a Morada Nova de Minas, accoglie persone con problemi di dipendenza da alcol e droga che provengono da tutta la microregione di Três Marias, un vasto territorio di oltre centomila abitanti situato nella zona centrale dello stato di Minas Gerais.

In questo contesto prevalentemente agricolo, la “Comunidade Terapêutica Lar Dom Orione” offre un percorso di disintossicazione e reinserimento sociale, incoraggiando l’apprendimento di uno stile di vita più sano. Sotto la guida di padre Amilar Eurides Giuriato, esperto in psicologia e gestione amministrativa, la comunità promuove il rispetto della dignità di ogni individuo, la partecipazione volontaria alle terapie e il coinvolgimento attivo degli ospiti in numerose attività. Oltre a formazione spirituale, psicologica e umana, gli ospiti dell’associazione si dedicano a iniziative ricreative e lavorano nell’azienda agricola, occupandosi di giardinaggio, orticoltura, itticoltura e allevamento di diversi animali.

All’interno dell’azienda, inoltre, è stato aperto un laboratorio caseario dove si produce lo “Yogurt Orione”, un alimento biologico e naturale, frutto del lavoro quotidiano degli ospiti della struttura, che viene attualmente distribuito nelle mense scolastiche, nelle case di riposo per anziani e nelle mense sociali destinate alle persone in condizioni di vulnerabilità.

Grazie alla Campagna di Pasqua 2025 della Fondazione Don Orione e ai contributi del 5×1000 offerti da generosi sostenitori, la Comunità ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo: l’acquisto di un moderno macchinario per il confezionamento dello yogurt in pratiche monodosi che ne faciliteranno la distribuzione anche in altri settori, e di un’auto refrigerata per il trasporto dei prodotti caseari. Questo investimento darà un nuovo impulso al Caseificio Don Orione, uno spazio di formazione e reinserimento sociale per giovani adulti in fase di recupero.

Lo “Yogurt Orione” non è solo un prodotto alimentare, ma un simbolo di rinascita, un esempio di come impegno, lavoro e solidarietà possano costruire percorsi di inclusione e dignità. È davvero il sapore buono della carità e della speranza.

https://www.donorione.org