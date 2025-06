Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, il Comune di Diano Marina lancia un’iniziativa concreta per sostenere le famiglie e promuovere comportamenti più sostenibili aderendo a Giraskuola.it, piattaforma digitale pensata per facilitare lo scambio gratuito di libri usati e materiale scolastico tra genitori.

Grazie all’abbonamento alla piattaforma a carico dell’Ente, tutte le famiglie con figli iscritti nelle scuole del territorio possono accedere senza alcun costo a questo strumento semplice e utile. L’obiettivo è duplice: da una parte alleggerire le spese scolastiche, che ogni anno rappresentano un peso importante per molte famiglie; dall’altra ridurre gli sprechi e incoraggiare il riuso di materiali ancora in ottime condizioni.

Giraskuola.it permette di offrire e ricevere libri, zaini, grembiulini, strumenti musicali, giochi educativi e tutto ciò che può essere utile per la scuola. Ogni scambio nasce da un contatto diretto tra genitori, facilitando così anche nuove connessioni all’interno della comunità locale. Il servizio è completamente gratuito e rappresenta un gesto di responsabilità collettiva che aiuta l’ambiente e rafforza il senso di appartenenza al territorio. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Sabrina Messico, sottolinea come questo progetto nasca dalla volontà di affiancare le famiglie in modo concreto, ascoltandone i bisogni e cercando soluzioni semplici ma efficaci. In un periodo in cui i costi della vita sono sempre più alti, Giraskuola rappresenta un aiuto reale e un invito alla collaborazione e alla condivisione. Chi desidera partecipare può visitare il sito www.giraskuola.it, iscriversi e iniziare fin da subito a offrire o cercare ciò di cui ha bisogno per il prossimo anno scolastico.