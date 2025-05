Venerdì 9 maggio ore 10.00

Aula Magna – IIS “Benvenuto Cellini”

(Strada Pontecurone, Valenza)

Venerdì 9 maggio alle ore 10.00 presso l’Aula Magna dell’IIS “Benvenuto CellinI”, UNITRE Valenza organizza, nell’ambito del suo programma didattico, la conferenza dal titolo “La teoria dell’esposizione” a cura del giornalista, scrittore e mental coach Paolo Viberti.

“L’incontro rappresenta un’opportunità di formazione e di confronto su un argomento di particolare attualità. Essere in grado di confrontarsi dialetticamente e di interagire in modo equilibrato con un interlocutore sono nel mondo della comunicazione odierna potenzialità da sviluppare e da coltivare. Questo vale anche e soprattutto tra le giovani generazioni affinché siano in grado di costruire un dialogo propositivo e non conflittuale” così interviene l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Valenza Rossella Gatti.

L’incontro verterà nello specifico sul tema del mental coaching applicato alla gestione cognitiva e psicologica per migliorare gli aspetti comunicativi e l’esposizione in pubblico. Attraverso il potenziamento della fiducia, la gestione dello stress, il miglioramento della concentrazione si possono sviluppare molteplici potenzialità comunicative.

L’incontro, destinato agli iscritti UNITRE, sarà aperto anche agli studenti dell’Istituto “Cellini” fornendo loro un’importante occasione di crescita e di formazione.

L’incontro organizzato da UNITRE Valenza rientra nel programma antibullismo promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Valenza.

Relatore: Paolo Viberti è semiologo, giornalista e mental coach riconosciuto e accreditato dall’International Coach Federation per il corso Continuing Coaching Education. Ha lavorato per oltre trenta’anni per il quotidiano Tuttosport e ha collaborato con La Gazzetta dello Sport. In ambito televisivo ha condotto alcuni programmi per l’emittente Bike Channel e ha collaborato per diverse produzioni sportive con la RAI. Ha pubblicato numerosi libri tra saggi e romanzi. Per la sua attività nell’ambito della comunicazione sportiva ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

Per informazioni: UNITRE Valenza

T. 0131 972246

M. 333 536 1323

Email uni3valenza@gmail.com

Web www.unitrevalenza.com