Nel fine settimana del 10, 11 e 12 maggio, si tiene la tradizionale Festa e Fiera di Santa Croce che quest’anno si presenta con un manifesto che riprende, nella versione grafica dello stemma della Città, gli stilemi classici presenti nei manifesti pubblicitari dei primi anni del Novecento: si tratta di una “riscoperta” a scopo promozionale e dal valore evocativo che sarà utilizzato anche per le prossime manifestazioni del Comune, ad iniziare da AssaggiaTortona.

Il programma ruota intorno alla manifestazione religiosa di Santa Croce, con la santa messa pontificale che si terrà in Duomo domenica 11 alle ore 10.30.

Confermate anche i tradizionali appuntamenti con le bancarelle in centro, l’esposizione “Non solo auto” in via Emilia Nord e delle macchine agricole in piazza Duomo. Torna per il secondo anno consecutivo anche il trenino turistico che attraverserà la città.

Domenica 11 e lunedì 12 dalle ore 10.30-12.30 e 15-19, in piazza Duomo, “Mettiamoci alla prova” educazione stradale in piazza per bambini e ragazzi realizzato a cura della Polizia Locale e della associazione Moto Club Valli Tortonesi, riservato ai minori da 6 a 11 anni. In piazza Allende è invece già presente il luna park.

Sabato 10 e domenica 11 si terrà l’open day presso il Canile municipale in strada per Castelnuovo Scrivia, che si concluderà domenica alle 15.30 con la sfilata canina amatoriale, a cura dell’associazione Animal’s Angels, giochi e premi per tutti i partecipanti (iscrizioni in loco).

Sabato 10 alle 16.30, presso la Biblioteca Civica di Tortona in via Amm. Mirabello 1, sarà inaugurata la mostra “…tra sogni e realtà” con l’esposizione di opere inedite realizzate in pittura ad olio di Maria Luisa Tonelli, visitabile fino al 24 maggio.

Domenica 11 alle 21, presso il Teatro Civico si terrà invece il concerto “Dream Rhapsody Live” della Queen Tribute Band che ripercorrerà la straordinaria carriere e l’indimenticabile musica del gruppo inglese guidato Freddy Mercury (ingresso a pagamento, info e prevendite presso la biglietteria del Teatro Civico).

A chiudere il programma delle manifestazioni, giovedì 15 alle ore 21.15 nella Sala Giovani del Teatro Civico, la conferenza – spettacolo “Sanremo vs Hit Parade. Storia discografica delle canzoni del Festival di Sanremo” ideato e condotto da Stefano Brocks (ingresso libero e gratuito).

Infine, per tutti e tre i giorni della fiera, sabato, domenica e lunedì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, a Palazzo Guidobono, è prevista l’apertura straordinaria con visite guidate al MA-DE Museo Archeologico Dertona e alla Pinacoteca Civica (ingresso libero e gratuito).