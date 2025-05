Non ce l’ha fatta. Le ferite sono state talmente gravi che purtroppo è deceduta. Ci riferiamo ovviamente alla ragazza di 17 anni che domenica sera è caduta dal balcone al quinto piano di un condominio. Le sue condizioni erano critiche ma stabili fino a questa sera, quando il suo cuore ha cessato di battere.

Sulla vicenda sulla quale sono in corso ancora accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’accaduto non sono stati ancora divulgati i particolari.