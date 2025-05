Da sabato 10 e fino al 24 maggio presso la Biblioteca Civica di Tortona in via Amm. Mirabello 1, sarà visitabile la mostra “…tra sogni e realtà” con l’esposizione di opere inedite realizzate in pittura ad olio di Maria Luisa Tonelli. L’inaugurazione si terrà sabato 10 alle ore 16.30 (seguirà rinfresco) e la mostra sarà visitabile domenica 11 e lunedì 12 dalle ore 15.30 alle 19, negli altri giorni secondo l’orario di apertura della Biblioteca.

A qualche anno dalle apprezzate esposizioni, la pittrice Maria Luisa Tonelli propone una rassegna dei suoi ultimi lavori. Le nuove tele sono il risultato di una costante ricerca di uno stile personale in continua evoluzione con la trasposizione cromatica dei filtri emozionali dell’anima e del cuore.