È stata inaugurata oggi la dodicesima edizione di Aromatica, la rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche e ai prodotti tipici della Liguria. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti di promozione del patrimonio agroalimentare e turistico del territorio.

“Aromatica è una delle rassegne più significative per la promozione del patrimonio agroalimentare della Liguria. Un evento che unisce tradizione, eccellenza e innovazione, valorizzando il basilico, le erbe aromatiche e i prodotti tipici del nostro territorio, simboli di un’agricoltura sostenibile e identitaria – dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura_ È con grande orgoglio che sosteniamo una manifestazione capace di generare economia, cultura e turismo di qualità. I numeri parlano da soli: oltre 120 produttori, 40 eventi, 20 show cooking e più di 20.000 visitatori attesi. Un sentito ringraziamento va al Comune di Diano Marina e a tutta l’amministrazione, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, a Gestioni Municipali SpA, agli sponsor e a tutti coloro che rendono possibile questa straordinaria edizione. Aromatica è un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti, un esempio concreto di come si possa fare sistema per raccontare e promuovere al meglio le ricchezze della nostra Liguria”.

“Giunta alla dodicesima edizione, Aromatica è una rassegna che nel tempo è diventata un evento top grazie ai nomi prestigiosi dell’enogastronomia che ogni anno sono venuti a Diano Marina per stupirci con i loro eccezionali show cooking – dice l’assessore regionale al Turismo – È un evento che ha importanti ricadute turistiche su tutto il territorio visto che le centinaia di visitatori che sono arrivati negli anni scorsi e che arriveranno anche quest’anno alloggeranno negli hotel convenzionati di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Diano Castello”.

“Aromatica è una manifestazione che rappresenta al meglio le bellezze e le tipicità liguri, una vetrina per gli espositori e un biglietto da visita di incredibile rilevanza per tutto il golfo dianese e i territori limitrofi – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e al Paesaggio -. Regione Liguria sostiene e promuove questo tipo di eventi collaborando proficuamente con le amministrazioni locali, in questo caso il Comune di Diano Marina al quale vanno i miei complimenti, e la Camera di Commercio. Stiamo lavorando per rendere sempre più belli e attrattivi le nostre città e i nostri borghi, anche nel dianese sono diversi i cantieri di rigenerazione urbana aperti, partendo da quelli che andranno via via a comporre la strategica ciclovia, ma anche nuove piazze, vie e una cura particolare a tutto l’entroterra del golfo. Parliamo di un bene prezioso da tutelare e valorizzare attraverso finanziamenti strategici ed eventi come Aromatica che facciano diventare questi luoghi sempre più meta turistica di prim’ordine”.

La manifestazione si svolgerà dal 9 al 12 maggio tra degustazioni, laboratori, show cooking, talk e incontri con i protagonisti dell’agroalimentare e del turismo esperienziale ligure.

