Aperta l’area fitness e i nuovi giochi per bambini al Parco della Rabina. Eliminate le vecchie strutture ormai vetuste sono state inserite nuove forme di gioco per i più piccoli e attrezzi per fare sport all’aria aperta.

A corredo dell’area sono stati inseriti anche alcuni tavoli da picnic affinché si possa usufruire dell’area verde del Parco passando del tempo con famiglia ed amici.

“Nei giorni scorsi abbiamo terminato l’installazione degli ultimi giochi ed attrezzi da fitness al Parco della Rabina dove i bambini ed amanti dello sport potranno passare del tempo libero in sicurezza. Una miglioria che, insieme alla nuova ciclabile, contribuisce al benessere fisico e sociale della comunità.

L’area fitness, per tutte le età, va ad aggiungersi ad altre già realizzate recentemente come quella all’ex stazione di Oneglia” dichiara l’assessore al Verde Pubblico Ester D’Agostino.