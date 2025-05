DIANO MARINA – Lotta dura contro l’abbandono irregolare dei rifiuti sul territorio comunale. Dall’inizio dell’anno sono già circa 50 le persone sanzionate dalla Polizia Locale di Diano Marina per violazioni legate al conferimento dei rifiuti, a cui si aggiungono quattro procedimenti penali avviati per abbandono indiscriminato e discariche abusive.

Le zone più colpite risultano essere quelle dell’entroterra e delle frazioni, dove si registra un preoccupante aumento del fenomeno dei rifiuti lasciati accanto ai cassonetti. “Abbiamo intensificato i controlli grazie all’uso di fototrappole – spiega il COmandante della Polizia Locale Gabriele Degl’Innocenti – che ci hanno permesso di individuare i responsabili di conferimenti non autorizzati. Le sanzioni comminate arrivano fino a 500 euro”.

Per rafforzare ulteriormente le attività di accertamento e prevenzione, il Comune ha adottato un piano di potenziamento del sistema di videosorveglianza. Nelle prossime settimane saranno installate 14 nuove telecamere nelle frazioni e nel centro cittadino. Oltre a monitorare i punti critici in materia di rifiuti, gli occhi elettronici serviranno anche a contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni isolate, un problema emerso con maggiore frequenza durante il periodo invernale. Un segnale chiaro da parte dell’amministrazione e della Polizia Locale: tolleranza zero verso i comportamenti incivili che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita della comunità.