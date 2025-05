Prosegue incessante la lotta dei Carabinieri allo spaccio di droga nel tortonese. Il monitoraggio quotidiano si sostanzia in continui recuperi di stupefacente, anche in piccole dosi, per contrastare la diffusione sul territorio, spesso anche fra i più giovani.

Nella circostanza, la Gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio, ha notato un’autovettura sospetta lungo la Provinciale 12 per Casei Gerola e, dopo averla seguita per un breve tratto, ha deciso di intimare l’ALT. Il veicolo ha accostato al margine della strada e uno degli occupanti è sceso precipitosamente per guadagnarsi la fuga, mentre l’auto è ripartita sgommando. I Carabinieri si sono concentrati sul fuggitivo a piedi, l’hanno raggiunto e bloccato. L’uomo ha reagito, colpendo un Carabiniere nell’estremo quanto vano tentativo di sottrarsi all’arresto. Immobilizzato e perquisito, è stato trovato in possesso hashish e di oltre 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento illecito dell’attività di spaccio.

L’arrestato, un 39enne irregolare sul territorio nazionale, dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificare il complice tuttora in fuga, ma con le ore contate.