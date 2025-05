Alessandria – Deve scontate un anno e quattro mesi di reclusione il 40enne arrestato dai Carabinieri su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria. Latitante da giugno 2024, era riuscito a far perdere le proprie tracce fino a quando i Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo hanno raccolto informazioni che lasciavano pensare a una sua presenza in zona. Immediato l’infittirsi delle ricerche, con la messa in campo di servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno permesso di individuare un’abitazione del quartiere Cristo dove si riteneva plausibile potesse nascondersi.

I Carabinieri sono arrivati in forze, hanno circondato il nascondiglio e sono entrati. Dapprima, gli occupanti dell’appartamento hanno cercato di opporre resistenza, ma all’arrivo dei Vigili del Fuoco, pronti ad aprire la porta, non hanno potuto fare altro che lasciare entrare i Carabinieri.

Con il 40enne fuggitivo, la compagna 42enne, che lo ha aiutato consapevolmente a nascondersi per eludere le ricerche ed evitare l’arresto e che per questo dovrà rispondere del reato di favoreggiamento personale.

Arrestato, l’uomo è stato condotto in carcere, dove dovrà scontare un anno e quattro mesi di reclusione.