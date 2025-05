Il Festival della letteratura per ragazze e ragazzi “Librinfesta” torna in Alessandria da domenica 18 a sabato 24 maggio per l’edizione dedicata al Portogallo, proponendo ancora una volta quel prezioso sentimento di stupore destato da una cosa nuova, straordinaria, impensata perché non si limita a guardare le cose vicine, ma apre finestre sul mondo intero e mette insieme esperienze e realtà anche molto diverse fra loro.

L’origine latina della parola meravigliarsi si collega con mīrabĭlia ovvero “cose meravigliose” e la proposta degli organizzatori, l’associazione Il Contastorie, è quella di provare a giocare con le parole, cercarne il significato nascosto, spalancare lo sguardo sulle “Meraviglie”, sostantivo assunto a titolo dell’edizione 2025, vuol essere un invito ad aprire gli occhi davanti a tutto ciò che può ancora stupirci. Quale modo più naturale per trasmettere emozioni e concetti se non attraverso i libri e le storie? Così fiabe e leggende diventano strumenti perfetti per evocare la magia della scoperta: leggere di avventure di esploratori, scienziati o artisti che hanno visto il mondo con occhi pieni di stupore ci aiuta a capire quanto sia preziosa la “Meraviglia”.

“Librinfesta, giunta alla sua XXII edizione, è diventato un appuntamento immancabile in città per ragazze e ragazzi, insegnanti e famiglie”, dichiara l’Assessora Irene Molina fra le cui deleghe figura anche quella alla Pubblica Istruzione, “Un festival di letteratura per ragazzi che nel tempo ha arricchito i suoi contenuti con laboratori e spettacoli amplificando le occasioni di apprendimento e di partecipazione. Quest’anno il tema “Meraviglie” apre uno scorcio su panorami inesplorati, lasciando la possibilità di scoprire “nuove meraviglie” anche nella vita quotidiana. Quello di Librinfesta è un progetto di ampio respiro a cui il Comune di Alessandria crede molto, tant’è che quest’anno si è attivato per garantire il trasporto gratuito agli eventi alle piccole lettrici e ai piccoli lettori”.

Il programma prevede un susseguirsi di incontri, letture, laboratori, spettacoli, musica per bambini, ragazzi e adulti: si consiglia la prenotazione attraverso il sito web www.librinfesta.org al fine di potersi garantire la possibilità di conoscere da vicino scrittori, illustratori, divulgatori, artisti tra i più amati; sono già 30 gli istituti scolastici che hanno manifestato l’intenzione di far partecipare circa 2200 bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

Un evento che ha profonde radici nella Città di Alessandria, che da ventidue anni chiama a raccolta bambine e bambini, ragazze e ragazzi, giovani, adulti, famiglie intorno alle pagine dei libri con proposte culturali sempre attuali; in modo sempre straordinario perché guardando il Mondo con occhi diversi, non distoglie lo sguardo e diventa attenzione, accoglienza, inclusione, facendo scoprire quanto sia importante la bellezza che ci circonda e che sovente non riusciamo a vedere.

Sabato 24 maggio ci sarà una grande festa finale in piazza di Santa Maria di Castello, ma prima numerosi eventi e fra quelli proposti all’utenza libera si segnalano lunedì 19 maggio alle ore 21,oo la presentazione del libro di Lucia Annibali e Daniela Palumbo “Il futuro mi aspetta” con l’associazione con Me.Dea Alessandria presso la serra della Ristorazione Sociale; la giornata di mercoledì 22 maggio presso la Casa di Quartiere, con la partecipazione di Lorenzo Luporini che presenterà il reading spettacolo dell’autrice Emanuela Nava “Parole e Musica per Cambiare il Mondo”, preceduto da un aperitivo a cura dei ragazzi dell’Enaip e da una tavola rotonda tra Luporini e gli autori del Festival; giovedì 23 maggio alle ore 21,oo lo spettacolo di e con Enrico Galiano “Sei un Mito!” all’Auditorium San Baudolino.

Sostengono l’iniziativa Città di Alessandria, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, CSVAA, Fondazione CRAL, Fondazione CRT, Fondazione Social, Fondazione Banca Popolare di Novara.

Inoltre, collaborano per la buona riuscita degli eventi Ciccio gelati, Maxtapes, ProNatura Federazione Nazionale, Centro Educazione Ambientale “A. Chiarante” Alessandria, Il Chiostro di Santa Maria di Castello e la Diocesi di Alessandria.