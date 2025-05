Pubblichiamo una nuova segnalazione di un nostro affezionato e attento lettore, Pier Paolo Liuzzo, che segnala un abbandono di rifiuti che deve far riflettere.

Egregio Direttore,

ringraziandola anticipatamente, Le chiedo di pubblicare le fotografie allegate scattate oggi Venerdì 2 maggio 2025. Sicuramente si commentano da sole. Vorrei però fare un riassunto dei fatti accaduti quale testimone oculare. Martedì scorso mi trovavo a lavorare sul tetto di casa mia per la manutenzione periodica delle mie antenne radioamatoriali. Mentre ero sul tetto ho visto che fuori da casa mia vi erano degli operai che lavoravano sulle linee telefoniche di Strada Fornaci, all’altezza di casa mia. Terminati i lavori, mia madre il giorno dopo ha notato che sono stati abbandonati rifiuti di cantiere e lasciata aperta la colonnina delle linee telefoniche (vedere fotografie).

Orbene, è buona e civile maniera lasciare pulito quando si lavora in proprietà altrui, specie se si ha lavorato su suolo pubblico. Dobbiamo raccoglierlo noi? Visto che quella porzione di terreno è stata pagata da mio padre all’atto dell’acquisto quasi 20 anni fa ma dovuta lasciare per legge al Comune di Tortona, nonostante abbiamo sempre fatto noi manutenzione (taglio erba, livellamento terreno e raccolta di fazzolettini dei runner che spesso passano) per ragioni di igiene?

Spero che questo fatto, oserei dire kafkiano, sarà oggetto di riflessione sull’assurdità di certe cose che avvengono nel nostro Paese.

Cordiali Saluti.

Pier Paolo Liuzzo