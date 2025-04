Sostenere la ricerca d’eccellenza attraendo anche talenti internazionali: è questo l’obiettivo che Solidal per la Ricerca porta avanti quotidianamente al fianco del DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi. Un impegno che si è concretizzato nell’arrivo all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria della dott.ssa Gabriela Del Angel Millàn, ricercatrice messicana che ha scelto di entrare a far parte dell’équipe della SCDU Chirurgia Generale dell’AOU AL, diretta dal Prof. Fabrizio Panaro, grazie a una research fellowship sostenuta proprio da Solidal per la Ricerca.

Un riconoscimento di prestigio per l’Ospedale e il DAIRI, che conferma la sua attrattività a livello internazionale, valorizzando un modello di integrazione tra assistenza, ricerca e formazione capace di creare nuove opportunità di sviluppo scientifico e professionale.

La dott.ssa Del Angel Millàn, classe 1991, prima di arrivare ad Alessandria, la dott.ssa Del Angel Millàn ha completato un prestigioso percorso formativo in chirurgia epato-bilio-pancreatica tra Messico, Cile e Brasile, partecipando a programmi certificati dalle principali associazioni internazionali del settore e collaborando con centri di riferimento per la chirurgia avanzata in America Latina. Con una formazione clinica in chirurgia epato-bilio-pancreatica e una solida esperienza in chirurgia robotica, è coinvolta in diversi progetti di ricerca multicentrici, tra cui studi sulla chirurgia epatica mininvasiva, la resezione robotica del pancreas, i protocolli ERAS per la ripresa precoce post-operatoria e l’impatto nutrizionale nelle chirurgie colorettali. Un’attività intensa che unisce ricerca clinica, pubblicazioni scientifiche internazionali e sviluppo di protocolli innovativi.

«Ho scelto Alessandria per l’alto livello della struttura di Chirurgia Generale, che unisce un’elevata competenza clinica a una visione innovativa della ricerca – spiega la dott.ssa Gabriela Del Angel Millàn – Qui ho trovato un ambiente dinamico, aperto alla collaborazione internazionale e con una forte sinergia tra pratica chirurgica, attività scientifica e formazione accademica, grazie anche alla partnership con l’Università del Piemonte Orientale. Entrare a far parte di un’équipe che crede nel valore della ricerca e nell’integrazione multidisciplinare è per me una straordinaria opportunità di crescita professionale e personale».

La presenza di una figura come Gabriela Del Angel Millàn rappresenta un riconoscimento concreto del valore delle attività scientifiche condotte all’interno dell’AOU AL e dimostra come il sostegno alla ricerca, attraverso Solidal per la Ricerca, possa generare ricadute tangibili sulla qualità della cura e sull’innovazione del sistema sanitario.