Grazie alla generosa donazione dei Lions Club di Pozzolo Formigaro, Borghetto Borbera, Gavi, Novi Ligure e Ovada, la S.C. Neurologia di Novi Ligure è stata dotata di uno stimolatore elettrico transcranico a corrente diretta (tDCS), destinato al trattamento dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson (MP), la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa. Nell’ASL AL si contano attualmente circa 4.600 pazienti affetti da questa patologia.

Presso il Presidio di Novi Ligure è stato sviluppato un progetto di neurostimolazione non invasiva con tDCS per i pazienti affetti da Malattia di Parkinson, con l’obiettivo di ampliare le possibilità terapeutiche a disposizione.

La neuromodulazione è una branca innovativa della neurologia che consente, attraverso tecniche non invasive, di modulare l’attività cerebrale e migliorare le funzioni cognitive, motorie e comportamentali. La tecnica tDCS agisce mediante l’applicazione di una corrente elettrica a bassa intensità (1-2 mA), veicolata da elettrodi posizionati sullo scalpo, in grado di aumentare o ridurre l’eccitabilità neuronale in modo mirato e sicuro. La semplicità d’uso, l’ottima tollerabilità e la scarsa invasività rendono questa metodica particolarmente adatta a un’ampia platea di pazienti.

Le evidenze scientifiche più recenti indicano l’efficacia della tDCS nella riabilitazione motoria post-ictus, nel trattamento del dolore cronico, compresa la cefalea cronica e in alcune manifestazioni della Malattia di Parkinson (come il freezing della marcia e le discinesie), spesso poco reattive ai trattamenti convenzionali. Nella Malattia di Parkinson, infatti, la tDCS può favorire un riequilibrio dei circuiti cerebrali coinvolti nel controllo del movimento, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Con questo importante contributo, l’ASL AL conferma il proprio impegno nell’adozione di metodiche terapeutiche avanzate e nell’attenzione ai bisogni riabilitativi delle persone affette da questa malattia.

Ringraziamo i Lions Club di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Borghetto Borbera, Gavi e Ovada per la loro donazione, resa possibile grazie all’iniziativa di Ennio Radio, Presidente di zona, che ha coordinato i club coinvolti e l’Associazione Parkinson di Alessandria.