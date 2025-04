Alessandria – Servizio coordinato per controllo esercizi pubblici dei Carabinieri di Alessandria Cristo, unitamente a NIL, NAS e Polizia Locale, che hanno effettuato, fra gli altri, il controllo di un esercizio commerciale di via Lumelli, rilevando diverse violazioni alle normative vigenti.

Il NIL, Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ha contestato diverse sanzioni amministrative in materia di assunzioni, lavoro in nero e valutazione dei rischi. È stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per la mancanza del DVR (documento di valutazione dei rischi) e della comunicazione dell’impiego di un lavoratore non regolarizzato agli enti preposti. La titolare è stata anche denunciata per la mancanza del DVR con ammenda di oltre 9.000 euro e sanzionata amministrativamente per altri 4.000.

Il NAS, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma, ha proceduto amministrativamente per carenze igienico strutturali, con sanzione di 2.000 euro, e per omessa attivazione del manuale di autocontrollo, con altri 2.000. Sequestrate 50 confezioni di alimenti scaduti. Sarà inoltre avanzata ulteriore proposta di chiusura per carenze igienico sanitarie.

La Polizia Locale ha in corso accertamenti per valutare ulteriori sanzioni.