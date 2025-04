Serravalle Scrivia – Le fiamme sono divampate nella notte, coinvolgendo l’autovettura e l’appartamento dell’ex compagna. Quando i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in soccorso della donna, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato l’incendio, l’hanno trovata in preda alla disperazione. Mesi di insulti, minacce, atti persecutori da parte dell’uomo, un 35enne, che non ne voleva sapere di accettare la fine della loro relazione. L’incendio è stato appiccato all’autovettura parcheggiata in garage, con il pericolo di coinvolgere gli abitanti della palazzina in più gravi conseguenze. Solo grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco si è scongiurato il peggio.

Le indagini sono state immediatamente indirizzate verso l’uomo che solo pochi mesi fa era stato allontanato dall’abitazione a seguito della denuncia sporta dalla donna, con l’applicazione della misura del divieto di avvicinamento monitorato con braccialetto elettronico. La donna, che aveva sperato in un ritorno alla normalità, stava ritrovando la tranquillità perduta a causa delle violenze subite e aveva deciso di rimettere la querela nei confronti dell’ex compagno.

Purtroppo, alla revoca della misura, l’uomo era tornato a importunarla, a minacciarla e, in una circostanza, a schiaffeggiarla per strada.

I Carabinieri hanno ricostruito rapidamente gli eventi e raccolto elementi che hanno comprovato le responsabilità del 35enne in merito all’incendio, lo hanno quindi rintracciato e arrestato, con l’accusa di atti persecutori e incendio doloso.