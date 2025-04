Comune di San Bartolomeo al Mare IL SINDACO Avvisa la cittadinanza che per GIOVEDI’ 10 APRILE 2025 – ORE 20.00

é convocato il CONSIGLIO .COMUNALE IN SESSIONE ORDINARI A ED IN SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 29.01.2025, del 10.02.2025 e del 19.02.2025;

2. Comunicazione dimissioni della Sig.ra ARIMONDO Laura dalla carica di Assessore esterno comunale e conseguente nomina ad Assessore con deleghe della Sig.ra DACCO’ Norma;

3. Comunicazione ulteriore incarico al Consigliere LEPRA Federico;

4. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027 – discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000);

5. Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2025/2027 (mi. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

6. Approvazione del piano delle alienazìoni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2025-2027;

7. Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie;

8. Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 eart. 10,D.Lgs. n. 118/2011);

9. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025 e del programma triennale di beni e servizi 2025-2027 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023);

10. Nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per il Bacino I di Imperia – anni 2025/2034 – Approvazione.