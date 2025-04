Tortona – Presso il Santuario Madonna della Guardia, i Carabinieri della Compagnia e la locale Sezione A.N.C. (Associazione Nazioale Carabinieri) hanno partecipato al tradizionale Precetto Pasquale nel corso di una celebrazione officiata da Don Alessandro D’Acunto.

Presenti, il Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della Compagnia, i Comandati di tutte le Stazioni dipendenti, il Presidente della Sezione A.N.C., Luogotenente della riserva Mario Giardino e il personale in congedo.

La cerimonia, che ha rappresentato un momento di raccoglimento in vista della Santa Pasqua per tutti Carabinieri in servizio e in congedo e i propri familiari, sottolinea l’importanza della resurrezione di Gesù Cristo, un evento centrale nella fede cristiana, che rafforza il legame con la comunità e la vita spirituale di ognuno.