Introdotti dalla vice sindaco Marialuisa Ricotti e dal Presidente della Biblioteca “Sandro Castelli” Piero Gazzaniga, mercoledì sera 23 aprile nella Sala Berri del Comune di Pontecurone, don Flavio Peloso e il dott. Pino Decarlini hanno presentato, a cura del comitato della Biblioteca, il quarto Quaderno della Resistenza intitolato “Sacerdoti nella Resistenza”.

Don Flavio Peloso ha parlato in primis della Resistenza del mondo cattolico, intensificatasi dopo le leggi razziali del ’38 e la scelta di entrare in guerra da parte del regime fascista. Il dott. Decarlini ha ricordato i vescovi Grassi e Melchiori, insieme ai sacerdoti diocesani più operativi nell’azione di aiuto e sostegno a fuggitivi e perseguitati come Don Angelo Bassi.

Don Flavio infine ha focalizzato l’attenzione sui sacerdoti orionini, richiamando in particolare le figure di don Nicola, don Lucarini e don Pollarolo, protagonista quest’ultimo di un video di grande interesse, proiettato in sala.

La conferenza è stata la prima di una serie di iniziative organizzate dall’ANPI pontecuronese in collaborazione col Comune e la Parrocchia per celebrare la festa di liberazione del 25 aprile.