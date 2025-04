L’approvazione del disegno di legge “Sostegno alle attività economiche dei Comuni dell’interno è un impegno concreto per il rilancio dell’entroterra ligure, ora rafforzato da misure più chiare e semplificate che prevedono la destinazione di oltre 9 milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese nei territori non costieri”. Così il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra, dopo l’approvazione in consiglio regionale del ddl.

“Con questo provvedimento – spiega il vicepresidente della Regione Liguria – vogliamo sostenere concretamente chi investe e vive nei piccoli Comuni delle aree interne, contrastando lo spopolamento e creando opportunità di lavoro. Il Disegno di Legge prevede due principali misure: un contributo a fondo perduto per le nuove attività che si insediano nei Comuni dell’entroterra con meno di 2.500 abitanti, attraverso il recupero di locali sfitti con vetrine su strada e un sostegno economico alle micro e piccole imprese già attive nei Comuni non costieri con meno di 5.000 abitanti, per garantire liquidità aziendale in un contesto ancora segnato dagli effetti della pandemia e dal caro energia. Abbiamo integrato il provvedimento con importanti emendamenti che introducono ulteriori elementi di chiarezza normativa e semplificazione amministrativa. Tra questi, spicca l’introduzione dell’articolo 3 bis, che chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di acquisizione del DURC, escludendolo per le pubbliche amministrazioni nei casi in cui il trasferimento di risorse sia previsto da specifiche disposizioni normative. “Con questi emendamenti – aggiunge il vicepresidente – evitiamo appesantimenti burocratici inutili e rendiamo più fluide le procedure di sostegno economico. È un passo avanti importante per garantire strumenti certi e adatti alla realtà dei piccoli Comuni, troppo spesso penalizzati da regole pensate per i grandi centri urbani. Il nostro obiettivo – conclude – è quello di continuare a valorizzare le aree interne, accompagnando imprenditori, artigiani e commercianti lungo un percorso di crescita, sviluppo e semplificazione. L’entroterra ligure non è solo un luogo di bellezza e identità, ma anche un motore economico che merita pieno sostegno.”

Correlati