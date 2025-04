Oggi ho avuto il privilegio di incontrare oltre settanta alunni delle scuole elementari dell’Istituto Comprensivo Pascoli di Felizzano, per illustrare la nostra Costituzione attraverso il mio sussidio “Una Costituzione per amica”, un testo che utilizza fumetti e un linguaggio semplice per rendere accessibili i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Desidero ringraziare il preside, le insegnanti e il sindaco di Felizzano Luca Cerri per aver accompagnato questi giovani, che hanno dimostrato vivo interesse verso la materia trattata.

Durante l’incontro, ho sottolineato l’importanza della Costituzione come pilastro della nostra democrazia e come strumento di protezione dei diritti di tutti. È fondamentale che i ragazzi comprendano non solo i diritti che hanno, ma anche i doveri che ne derivano. Educare le nuove generazioni su questi temi è essenziale per costruire una società consapevole e rispettosa. Questo incontro rappresenta un ulteriore tappa del mio impegno itinerante per far conoscere e apprezzare la visione che ha ispirato la scrittura della nostra Costituzione. Solo attraverso la conoscenza possiamo dare ai giovani gli strumenti necessari per essere cittadini attivi e responsabili nel futuro.

—

On. Enzo Amich