Si è tenuto a Palazzo Civico un incontro istituzionale tra i Presidenti dei Consigli Comunali di Imperia, Sanremo Alessandro Il Grande, Ventimiglia Roberto Nazzari, Bordighera Stefano Gnutti e Diano Marina Francesco Bregolin promosso dal Presidente Simone Vassallo e alla presenza del sindaco Claudio Scajola.

Nel corso della riunione sono state affrontate diversi argomenti, tra i quali le comuni tematiche relative all’organizzazione dei lavori dei rispettivi Consigli. Prima dell’incontro i Presidenti hanno avuto l’opportunità di visitare la mostra allestita all’Expo Salso relativa alla storia di Imperia.

” Dopo il primo incontro a Sanremo, ieri ci siamo ritrovati in Comune ad Imperia. Un incontro alla presenza del sindaco Scajola che ringrazio per la sua disponibilità. Un momento importante di condivisione, con i colleghi Presidenti dei Consigli Comunali della provincia, e proficuo dove si è tra l’altro discusso non solo della gestione dei Consigli Comunali ma anche dei vari regolamenti per cercarli di uniformarli il più possibile” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Imperia Simone Vassallo.