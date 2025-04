Nei giorni scorsi presso la Sala convegni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si è tenuta la premiazione del XIV Concorso Nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica” promosso dal Rotary Club. Il concorso prevedeva la realizzazione di un elaborato (tema, disegno, video o foto) sul tema “Il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani: la Società, la Scuola e la Famiglia sono chiamate a prevenire e affrontare il problema, contrastando la violenza giovanile anche attraverso la valorizzazione delle differenze di genere”.

Al concorso hanno partecipato con varie tipologie di elaborati tutti gli studenti delle classi 1A, 2B e 2A Scienze Umane del Liceo Peano e la graduatoria finale ha visto il nostro alunno di 2B Alessio Attanasio classificato in prima posizione a livello nazionale per la categoria tema. Una grande soddisfazione per Alessio, che ha partecipato alla premiazione ufficiale a Roma, dove ha anche colto l’occasione per una breve visita ad alcune bellezze della nostra capitale.