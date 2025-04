Sara presentato domani sera, venerdì 25 aprile a Canale 5 durante la trasmissione “Striscia la Notizia” e poi in anteprima in prossimo 17 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, il nuovo saggio di Luca Valentini per Atene Edizioni “Il Gambero Psichedelico”. Il libro che conclude la trilogia dedicata ai misteri del mare, a cui appartengono anche “Sirene” (2022) e Mare Monstrum (2024), è il primo saggio “romanzato” dell’autore, dedicato ai lettori di tutte le età e illustrato da Brivido Cosmico (Timothy Oddera) che in concomitanza con il Salone diverrà anche una storia dell’App per bambini Picklt, sviluppata da Carlo Terracciano (Masterapps) presente, insieme allo stesso Oddera all’incontro di Torino. A condurre la presentazione che si terrà dalle 11,30 presso lo stand V151 Spazio Liguria nel Pad. Oval, sarà Sabrina Tortarolo.

Subito dopo l’anteprima torinese inizierà il lungo tour estivo del Gambero Psichedelico che toccherà molte città liguri tra cui: il 25 maggio Diano Marina (Hotel Caravelle), il 30 Imperia (Festival della cultura mediterranea), il 20 luglio Andora (Torrefazione Globus) e ancora Genova, Laigueglia, Alassio, Sanremo, Savona, La Spezia, Ventimiglia, Toirano e molte altre, prima di trasferirsi da settembre nel resto d’Italia.

Paul è un piccolo ma straordinario crostaceo caraibico chiamato Gambero Psichedelico o Gambero Pink Floyd, grazie alla sua caratteristica colorazione a tinte fosforescenti, appassionato di antiche leggende, a ritrovarsi a vagare spaesato per il Mar Ligure incontrando molte delle creature che lo popolano e condividendo con esse la sua passione per le antiche storie, nell’attesa di ritrovare la via di casa.

Ecco allora comparire d’improvviso una medusa-pirata con il suo prezioso tesoro, il calamaro Loligo, custode del Cristo degli Abissi, l’anziano capodoglio Physter, memoria storica del mare e il curioso granchio blu Sapid. Ma anche meduse immortali, piovre inquietanti, squali elefante e tante altre creature marine sullo sfondo di un mondo sommerso che si rivelerà pieno di sorprese e misteri, indagati da Valentini in con la trilogia iniziata nel 2022 con Sirene.