Parodi Ligure – Il Comandante della Stazione Carabinieri di Gavi, Maresciallo Giovanni Lai, ha incontrato i fedeli presso la Chiesa di San Rocco, al termine della Santa Messa, per parlare del fenomeno delle truffe in danno delle fasce deboli.

I Carabinieri hanno definito le modalità con cui vengono commessi questi fastidiosi crimini, offrendo indicazioni per comprendere la pericolosità di certe situazioni e consigli su come prevenirle e difendersi, permettendo l’immediata attivazione delle forze dell’ordine e delle attività di indagine indispensabili per contrastare il fenomeno.

È fondamentale rimanere vigili e attenti di fronte a richieste sospette, specialmente quando provengono da sedicenti “Carabinieri” o “avvocati” che si presentano per telefono o di persona e pretendono denaro o gioielli in cambio di urgente protezione da presunti rischi. Questi individui cercano di sfruttare la buona fede delle vittime e il timore che possa succedere qualcosa di grave a familiari e amici, ricorrendo a espedienti come l’urgenza medica o l’arresto della persona cara. Mai e poi mai enti e istituzioni pubbliche richiedono denaro o utilità per questo genere di eventi e con queste modalità.

In situazioni del genere, la prima cosa da fare è contattare il 112 e segnalare quanto stia accadendo.

I Carabinieri sono sempre pronti ad ascoltare e accogliere ogni richiesta di chiarimento senza alcun giudizio. Insieme è possibile contrastare il fenomeno e mantenere al sicuro la comunità.