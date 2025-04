San Sebastiano Curone – Negli ultimi anni, il problema delle truffe in danno di anziani è diventato sempre più allarmante. Le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri, hanno intensificato gli sforzi per sensibilizzare la popolazione, fornendo strumenti e informazioni utili per proteggere i cittadini più vulnerabili. In questo contesto, l’iniziativa di portare i Carabinieri in parrocchia rappresenta un’importante opportunità per confrontarsi con la comunità e offrire consigli pratici per prevenire le truffe.

Nella circostanza, il Comandante della locale Stazione, Maresciallo Lorenzo La Manna, ha incontrato i fedeli al termine della funzione religiosa per presentare strategie efficaci per riconoscere situazioni sospette e comportamenti da evitare. È fondamentale comprendere le modalità più comuni adottate dai truffatori, come telefonate ingannevoli, visite a domicilio da parte di falsi tecnici o funzionari pubblici e offerte commerciali troppo vantaggiose per essere vere. I Carabinieri sottolineano l’importanza di non fidarsi mai di sconosciuti e di verificare sempre l’identità delle persone che si presentano con pretese economiche o di qualsivoglia tipo. Basta una chiamata al 112 per fugare dubbi e richiedere l’intervento di una pattuglia.

Un punto cruciale del dialogo è l’importanza della comunicazione con familiari e amici. Gli anziani sono incoraggiati a condividere eventuali dubbi o situazioni anomale con le persone a loro vicine, favorendo un clima di fiducia e creando una rete di supporto che può rivelarsi preziosa nel contrastare il fenomeno.

I Carabinieri hanno fornito informazioni su comportarsi qualora ci si trovasse in situazioni in cui la truffa sia in atto o qualora sia già avvenuta o solo tentata. È essenziale denunciare tempestivamente, poiché ogni segnalazione contribuisce a contrastare il fenomeno e a proteggere altre potenziali vittime.

Durante gli incontri, i Carabinieri distribuiscono materiale informativo, come opuscoli e volantini, che sintetizzano i consigli e le misure di sicurezza da adottare.

L’approccio dei Carabinieri è caratterizzato da un forte senso di empatia e rispetto nei confronti degli anziani, i quali spesso vivono situazioni di isolamento e vulnerabilità.

Questi incontri non solo rafforzano la sicurezza della comunità, ma promuovono anche un senso di appartenenza e solidarietà sociale. La collaborazione tra istituzioni e parrocchie si propone come strategia fondamentale nella lotta contro le truffe, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per tutti.