La Giunta comunale di Tortona e la Direzione dell’ASL AL hanno approvato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa per la realizzazione di progettualità di sensibilizzazione, informazione e buone prassi in favore delle famiglie con minori in età 0-6 anni.

Il protocollo che si inserisce nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2020-25 e del percorso di certificazione del “Comune Amico della Famiglia”, è finalizzato a realizzare attività in favore delle famiglie, in particolare attraverso le attività dei Consultori Familiari.

Vengono definite alcune azioni, fra cui la promozione di stili di vita salutari, con particolare riferimento all’alimentazione e all’attività fisica per il contrasto al sovrappeso e all’obesità, soprattutto per i bambini e le persone più fragili come anziani e le persone affette da malattie croniche come il diabete. Inoltre, strategie per il sostegno e l’accompagnamento alla genitorialità; la promozione dell’allattamento materno; accesso a servizi e pratiche di programmazione familiare; promozione di buone prassi educative e genitoriali rivolte a nuclei familiari con minori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie più vulnerabili e a rischio emarginazione, anche favorendo dinamiche di solidarietà e “buon vicinato” rafforzando così il tessuto sociale del territorio e il senso di appartenenza alla comunità.

Fra le prime iniziative in programma c’è il progetto “Muoviti e ferma il diabete” che promuove l’attività fisica nei pazienti diabetici dell’ambulatorio di diabetologia del Distretto di Tortona facilitando la loro partecipazione a gruppi di cammino, utilizzando percorsi specifici come quello della “Just the woman I am” che, disegnando un anello, percorre tutta la città, oppure il percorso pedonale Tortona-Viguzzolo e i sentieri presenti nel Parco dello Scrivia.

“L’accordo ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con ASL AL – spiega l’Assessore Giordana Tramarin – implementando alcune attività che già Comune e Azienda Sanitaria svolgono, realizzando anche nuove progettualità per il benessere dei cittadini. Grande attenzione sarà riservata alla promozione di uno stile di vita e ad una alimentazione sana, e a iniziative volte a sostenere e valorizzare la genitorialità”.