Importante passo avanti per la Casa della Salute a Castelnuovo Scrivia: grazie anche all’interessamento del Sindaco di Isola Sant’Antonio, Cristian Scotti, che è anche consigliere provinciale, la struttura castelnovese ha finalmente tempi certi e questo è stato ribadito anche dall’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi.

«Con la conferma del finanziamento con i fondi FSC per le opere di adeguamento e riqualificazione della Casa della Salute di Castelnuovo Scrivia, sono riprese le attività per il completamento degli interventi. Il cronoprogramma prevede entro il 15 aprile revisione ed aggiornamento del progetto esecutivo e successiva approvazione, entro il 15 maggio affidamento dei lavori ed entro il 15 settembre l’ultimazione dei lavori. Ora ci sono tutte le condizioni per arrivare al completamento della struttura, particolarmente attesa dal Comune e da tutti i cittadini».

Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi che ha ricevuto comunicazione ufficiale da parte della Direzione Generale dell’Asl di Alessandria.

«Un particolare ringraziamento al consigliere provinciale Christian Scotti che si è molto impegnato in prima persona per questo obiettivo di grande importanza per Castelnuovo Scrivia e per il territorio limitrofo» conclude Riboldi.