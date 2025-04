Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Novi Ligure, struttura operativa dell’Amministrazione Comunale con sede presso il Comando della Polizia Locale, continua il suo percorso di crescita e addestramento. La scorsa settimana i volontari novesi, coordinati da Pietro Sonzogno, hanno partecipato attivamente a un’importante esercitazione tenutasi ad Alessandria.

La giornata è stata un momento importante di preparazione in vista dell’imminente Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Biella dal 9 all’11 maggio 2025. Anche i volontari della Protezione Civile di Novi Ligure saranno presenti all’evento nazionale per fornire supporto e garantire la sicurezza, mettendo a frutto le competenze acquisite.

Contestualmente all’esercitazione, il gruppo novese ha raggiunto un significativo traguardo formativo: quattro volontari hanno completato con successo il corso di addestramento per l’abilitazione al ruolo di Capo Squadra. Questo importante risultato porta a otto il numero totale di volontari qualificati per questo ruolo strategico all’interno del gruppo cittadino, raddoppiando la capacità operativa in termini di coordinamento sul campo.

L’impegno nella formazione non si ferma qui. Prossimamente, due volontari del gruppo parteciperanno al corso per Coordinatori, un ulteriore passo per rafforzare le capacità gestionali. Inoltre, cinque volontari stanno attualmente frequentando il corso Antincendio Boschivo (AIB) per rischio medio ed elevato, che si concluderà con un esame finale presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

«La formazione e l’addestramento sono fondamentali per garantire l’efficacia e la professionalità del nostro Gruppo di Protezione Civile – sottolinea il Sindaco, Rocchino Muliere -. Ringrazio tutti i volontari e il coordinatore, l’architetto Sonzogno, per l’impegno dimostrato e per la volontà di investire nella crescita professionale. In questo modo – conclude Muliere – si rafforza la capacità di intervento a supporto della comunità novese e all’interno della Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Piemonte».