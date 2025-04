Serravalle Scrivia – I Carabinieri lo hanno fermato nel parcheggio dell’Outlet con oltre 2.300 euro di capi di vestiario e accessori griffati. Inutile il suo tentativo di sottrarsi ai controlli. La pattuglia della locale Stazione lo ha fermato e perquisito, trovandolo in possesso di abbigliamento e accessori, ancora con i talloncini antitaccheggio, da poco rubati presso alcuni punti vendita del villaggio commerciale.

Il personale di vigilanza aveva segnalato al 112 un individuo dal fare sospetto, che entrava e usciva dai negozi in modo anomalo, diversamente da come avrebbe potuto fare un normale cliente.

I Carabinieri sono arrivati rapidamente e lo hanno fermato all’uscita del parcheggio, con una borsa schermata artigianalmente con strati di alluminio, in cui l’uomo, un 50enne, aveva occultato vari capi di abbigliamento e accessori di note griffe della moda, a cui non aveva neppure rimosso le placche antitaccheggio. Un colpo da oltre 2.300 euro. Purtroppo per lui, i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e lo hanno denunciato per ricettazione.

La merce, sottoposta a sequestro, è stata successivamente restituita ai responsabili dei punti vendita colpiti dai furti, che hanno sporto denuncia.