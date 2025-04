E’ deceduto, questa mattina, domenica 13 aprile, Mauro Maruffo, 72 anni, Direttore del settimanale “Settegiorni a Tortona”. Mauro, che chi scrive conosceva da tanti anni, non stava bene, ma fino all’ultimo non ha mai smesso di occuparsi di giornalismo, attività alla quale aveva dedicato l’intera vita.

Giornalista da oltre mezzo secolo, aveva ereditato dal padre Ezio, fondatore del settimanale Tortonese, la passione per il giornalismo e quando il genitore è deceduto ha preso in mano il giornale diventandone Direttore responsabile e portandolo ad essere uno dei più letti in tutto il Tortonese.

Mauro a Tortona era una persona stimata e molto conosciuta e la sua mancanza ha lasciato un vuoto, non a caso è stato inserito, insieme al papà Ezio, nel libro dedicato ai personaggi Tortonesi che hanno lasciato traccia nella storia della città.

I funerali dovrebbero svolgersi martedì alle 16 in Duomo a Tortona mentre il rosario, sempre in cattedrale, dovrebbe essere recitato nella giornata di domani, lunedì 14 aprile alle 19.

Alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione di Oggi Cronaca.

Angelo Bottiroli