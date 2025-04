Domani, domenica 27 aprile, dalle 8 alle 20 lungo la via Emilia, torna la tradizionale Fiera delle Anticaglie “Cantarà e Catanaj”.

Nel dialetto tortonese “cantarà” significa madia ovvero un mobile che serviva da ricovero a oggetti vari, “catanaj” è un insieme di cose vecchie, in particolare vecchi oggetti in metallo di scarso valore.

Si tratta di un mercato del piccolo antiquariato, anticaglie, robivecchi, aperto in qualità di espositori sia a privati sia a commercianti.

Tortona è sempre stata il centro attrattore di un ampio contado fatto di piccoli paesi, grandi cascine, frazioni isolate, ponendosi come luogo di commercio, di scambio, di acquisti e in questa occasione ospiterà il tradizionale mercatino con il suoi caratteristici banchi che animeranno la città già dalle prime ore del mattino, creando nel centro storico un’atmosfera tipica di altri tempi.

Pertanto, tutti coloro che vorranno trascorrere serenamente alcune ore tra le testimonianze del passato, nonché tra alcune piacevoli proposte di carattere artistico-culturale, (si consiglia ad esempio la visita alla mostra permanente sul Divisionismo in Corso Leoniero dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – la visita al Museo Diocesano, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, la visita a Palazzo Guidobono con l’originalissima esposizione di burattini di Peppino Sarina, dalle ore 16.00 alle ore 19.00), commerciale e gastronomico, sono invitati a recarsi nella nostra città in questa domenica, un’ottima occasione per venire a Tortona a curiosare e fare compere, per il piacere di possedere un oggetto bello, ricco di fascino, per sé o da donare agli amici.