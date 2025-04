Continuano a Diano Marina gli interventi per il completamento della ciclovia tirrenica. Dopo l’apertura dei tratti di collegamento in via Rossini, via Campodonico e via Saponiera, i lavori si spostano ora sull’allaccio tra via Purgatorio e via Rossini.

Per consentire l’avanzamento degli interventi, da oggi, giovedì 10 aprile, è prevista una parziale chiusura al traffico di via Purgatorio. La modifica alla viabilità si rende necessaria per garantire la sicurezza del cantiere e l’efficienza delle operazioni.

Il Comune fa sapere che la riapertura del tratto stradale è prevista entro Pasqua, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per residenti e visitatori.