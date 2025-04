Garbagna – Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Pascoli” hanno partecipato all’incontro con i Carabinieri della locale Stazione nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”.

Il Luogotenente Demilano Fabrizio, Comandante della Stazione, ha illustrato ai giovani studenti l’importanza del rispetto delle norme e della collaborazione con le forze dell’ordine. Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, ha spiegato il ruolo dei Carabinieri nella tutela della comunità, parlando dei valori fondamentali come il rispetto, la responsabilità e la solidarietà.

L’incontro si è rivelato un’occasione preziosa per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della legalità e per stimolare in loro un senso di cittadinanza attiva, fondamentale nella costruzione di una società più giusta e sicura.