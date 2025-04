Ottiglio – La promozione della cultura della legalità continua incessantemente, con l’impegno costante dei Carabinieri nell’opera di sensibilizzazione tra i giovani e gli adulti. L’incontro presso il “Centro Mazza”, dove il Maresciallo Maggiore Davide Destefanis, Comandante della Stazione di Ottiglio, ha affrontato tematiche cruciali come le regole, il bullismo e il cyberbullismo con i ragazzi, mentre con gli adulti il tema delle truffe rivolte agli anziani, è l’ennesimo passo verso una maggiore consapevolezza dei problemi, che si auspica potere essere utile per il loro contenimento.

La campagna “Cultura della Legalità” rappresenta un sentiero fondamentale per costruire una società più consapevole e rispettosa. L’Arma dei Carabinieri è da anni in prima linea, portando avanti iniziative che mirano a educare i più giovani, affinché possano diventare cittadini responsabili e pienamente informati. Rispetto, educazione e regole di civile convivenza non devono essere semplici nozioni, ma valori interiorizzati e praticati quotidianamente fin dalla giovane età.

Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno delle truffe, un argomento purtroppo sempre attuale, specialmente nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione. Attraverso esempi concreti e racconti di episodi reali, il Maresciallo ha spiegato le strategie dei truffatori, offrendo preziosi consigli su come riconoscerle e difendersi.

In questo contesto, gli spunti di riflessione emersi hanno dimostrato l’utilità di tali incontri: un’avventura educativa per ridurre, se non annullare, le sacche di degrado nella comunità, esaltando il potere della conoscenza e della solidarietà tra generazioni.

Insieme, è possibile costruire un futuro migliore, fondato sulla legalità e sul rispetto, reciproco e delle regole.