Alessandria – Questa mattina, il Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giovanni Palatini, ha consegnato a 14 Carabinieri dei reparti dipendenti il grado superiore, esortandoli ad accogliere con rinnovato senso di responsabilità il nuovo inizio.

Ad avanzare di grado, sono stati gli Appuntati Scelti Qualifica Speciale NICOLOSI Alessandro del Radiomobile di Alessandria, CORTESI Marco, della Stazione di Novi Ligure, BORELLI Marco della Centrale Operativa di Novi Ligure, MACCARRONE Prospero Rosario del Nucleo Comando di Novi Ligure; gli Appuntati CAMPAGNA Diego del Radiomobile di Casale Monferrato, RAFFA Serena della Sezione Amministrativa di Alessandria, PATANÈ Luigi del Radiomobile di Alessandria; i Carabinieri Scelti OLIVIERI Riccardo della Stazione di Pozzolo Formigaro, SULIS Tomaso della Stazione di Valenza, ZAFARANA Daniele della Stazione di Gavi Ligure, PETROCCO Jessyca della Stazione di Acqui Terme, LAI Maria Laura del Nucleo Investigativo di Alessandria, MITOLI Giuseppe della Sezione Operativa di Alessandria e LA COGNATA Giuseppe della Stazione di San Salvatore Monferrato.

Il Tenente Colonnello Giovanni Palatini ha esortato tutti a migliorare costantemente la propria preparazione professionale, ricordando che questo non è un traguardo ma un nuovo inizio e che a grado superiore corrispondono superiori responsabilità, congratulandosi con i neo promossi e aggiungendo di non dimenticare di essere un punto di riferimento e un positivo esempio per i colleghi più giovani.

Nella circostanza, sono stati ringraziati e salutati il Luogotenente Carica Speciale ARCIONI Paolo, della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Alessandria, e il Brigadiere Capo MERLO Paolo, del Nucleo Investigativo di Alessandria, che lasciano il servizio attivo dopo una lunga carriera nell’Arma, ma che, come ha ricordato il Tenente Colonnello Giovanni Palatini, continueranno a essere Carabinieri, portando con sé e onorando, per tutta la vita, quel lontano giuramento fatto.