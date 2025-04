Questa mattina, presso la Basilica Minore Collegiata di San Giovanni Battista di Imperia – Oneglia, Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo della Diocesi di Albenga – Imperia, Guglielmo Borghetti, ha celebrato il consueto precetto pasquale per le Forze Armate e le Forze di Polizia della provincia.

Alla funzione hanno presenziato le principali Autorità istituzionali civili, religiose e militari della Provincia, unitamente ad una nutrita rappresentanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia del territorio, oltre ad una folta rappresentanza del personale in congedo.

La Celebrazione Eucaristica è stata accompagnata dai canti del Coro “con Claudia”.

L’occasione è stata gradita per rinsaldare, in occasione della prossima Pasqua, i rapporti di collaborazione tra il personale in uniforme che quotidianamente offre il proprio contributo a garanzia della collettività.

Durante l’omelia Sua Eccellenza Reverendissima il Vescovo, dopo aver ricordato che oggi ricade la ricorrenza del ventennale della nascita a Nuova Vita di san Giovanni Paolo II, ha chiesto che in questo periodo di preparazione alla Pasqua si preghi per la pace in “Gerusalemme”, intesa non solo come la città martoriata del medio oriente, ma come ogni città della Terra dove è sempre più necessaria la Misericordia del Signore.

Il Prefetto di Imperia, nel salutare e ringraziare tutti i presenti, ha evidenziato come quotidianamente le Forze Armate e di Polizia si sacrificano per la collettività per garantire, anche in occasione delle prossime festività Pasquali, il presidio e il controllo costante del territorio per rendere sicure le nostre città. Un Suo particolare pensiero è stato infine rivolto ai più giovani appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che prestano servizio lontano da casa, a trovare conforto e avere fede in Dio e nella Patria.