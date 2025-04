Serralunga di Crea – I Carabinieri del casalese sono impegnati in un piano di servizi straordinari di controllo per garantire la sicurezza pubblica e il sereno svolgimento della Pasquetta su tutto il territorio. Capillari i servizi preventivi, con l’impiego di numerose pattuglie, nei principali luoghi di aggregazione e lungo le arterie stradali, ma anche nei centri urbani, per garantire la sicurezza e il sopporto alle fasce più deboli, come gli anziani, al fine di contrastare l’odioso reato delle truffe.

Le pattuglie, in uniforme e in borghese, sorvegliano chiese, parchi, aree commerciali, trasporto pubblico, locali della movida e siti culturali con l’obiettivo di contrastare l’illegalità e il degrado, i reati predatori e lo spaccio di droga, con particolare attenzione ai contesti giovanili e alle zone residenziali lasciate incustodite in questi giorni di festa.

Grande attenzione è riservata anche alle celebrazioni religiose del Lunedì dell’Angelo e alla sicurezza stradale, con controlli intensificati lungo tutte le strade e in particolare nei tratti che conducono alle principali attrazioni turistiche ed enogastronomiche del territorio.

I controlli della giornata odierna rientrano in una programmazione più ampia iniziata in previsione della Pasqua e che si estenderà fino al termine del ponte del 1° maggio, in supporto ai normali servizi d’istituto.