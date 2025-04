Intervento dell’ambulanza del 118 con infermiere a bordo, questa mattina, venerdì 4 aprile ad Alessandria per incidente sul lavoro in Alessandria presso un cantiere edile. Il paziente è in fin di vita.

Si tratta di un uomo di 38 anni, precipitato da un’impalcatura al terzo piano, trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri