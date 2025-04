Oggi si è svolto il quinto incontro del ciclo di conferenze “I Venerdì della Conoscenza” organizzato dal Comune di Diano Marina con il patrocinio della Regione Liguria. Un tema affascinante e di grande rilevanza scientifica ha attirato ancora una volta un pubblico numeroso: “Immunologia e immunoterapia dei tumori come nuova frontiera nella lotta contro il cancro?”.

Più di sessanta persone in Sala Consiliare del Comune di Diano Marina rappresentano un segno tangibile dell’interesse crescente nei confronti di questi appuntamenti di approfondimento scientifico. Il successo di questo evento conferma l’importanza della serie di conferenze, che si stanno affermando come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano approfondire temi di grande rilevanza sociale e scientifica.

Il relatore di oggi, il Professor Alberto Mantovani, uno dei massimi esperti internazionali di immunologia e immunoterapia, ha entusiasticamente guidato il pubblico attraverso i meccanismi immunologici e le potenzialità terapeutiche nella lotta contro il cancro. Le domande degli studenti e del pubblico, la sua esperienza e i suoi numerosi riconoscimenti nel campo hanno arricchito il dibattito, offrendo uno spunto di riflessione sulle nuove strategie terapeutiche, ma anche sull’importanza della prevenzione. Un ruolo fondamentale è stato assegnato anche alla moderatrice, Luisa Tondelli, che ha condotto la discussione con grande competenza e capacità di coinvolgimento del pubblico.

L’immunoterapia rappresenta oggi una delle frontiere più promettenti nella medicina contro il cancro, e il professore Mantovani ha sottolineato l’importanza di continuare a investire nella ricerca e nello sviluppo di terapie innovative. L’incontro ha anche messo in luce come lo stile di vita e i vaccini possano giocare un ruolo cruciale nel miglioramento del benessere immunologico e nella prevenzione delle malattie.

Questo quinto incontro ha dunque confermato non solo il successo della serie “I Venerdì della Conoscenza”, ma anche la grande sete di sapere della comunità di Diano Marina.

L’iniziativa proseguirà venerdì 9 maggio 2025, con un incontro dal titolo “Quale governance e quale democrazia del futuro? Chi e come decide?”. L’evento si terrà alle 17:00 nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, e vedrà la partecipazione dei relatori Renzo Tomellini e Anastasia Roncoletta, con la moderazione di Pier Francesco Moretti. Un altro tema di grande attualità, che promette di stimolare una discussione importante sui futuri scenari politici e democratici.