Casale Monferrato – Calci e pugni nelle vicinanze di un locale pubblico, una mazza da baseball utilizzata come arma per colpire i rivali e la loro macchina: scena da “giorno di ordinaria follia” in Piazza Castello.

All’arrivo dei Carabinieri, i contendenti, uomini di 42, 32, 28 e 27 anni, si stanno colpendo con violenza, senza esclusione di colpi, reciprocamente. Non senza difficoltà, e con l’intervento in supporto della Polizia Locale, vengono contenuti e bloccati, poi condotti in caserma, dove vengono arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Davanti al giudice del Tribunale di Vercelli, viene celebrato il rito per direttissima per rissa aggravata, con la convalida dell’arresto e il ritorno in libertà per tutti gli arrestati, a carico dei quali viene disposta la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.