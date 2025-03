Giovedì 6 marzo alle 17.00, presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Stazione Centro”, si terrà l’inaugurazione del nuovo murales realizzato dai giovani partecipanti al laboratorio artistico LOG-in.

Andrea Di Pompeo, coordinatore del Centro gestito dall’Associazione di promozione Sociale Effetto Farfalla e dalla Cooperativa Sociale L’Ancora, spiega: “Il progetto, finanziato tramite un bando regionale, ha permesso di creare un’opera a tutta parete che arricchirà la struttura. L’evento, aperto al pubblico, sarà accompagnato da una merenda e rappresenterà un’ulteriore occasione per vivere e conoscere il Centro.”

Maurizio Negroni, assessore ai Servizi Sociali, aggiunge: “Crediamo molto in questo tipo di realtà. I giovani hanno bisogno di luoghi di aggregazione dove crescere e socializzare in un contesto educativo sano e sicuro. Faccio i complimenti agli operatori con i quali, negli anni, si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione.”

Ma che cos’è “Stazione Centro”?

Un punto di riferimento per i giovani. Il luogo ideale per tutti i ragazzi e le ragazze tra gli 11 e i 26 anni che desiderano trascorrere il loro tempo libero in un ambiente accogliente e stimolante. Situato nel complesso delle Ex Caserme Revelli a Taggia (nel centro abitato di Levà), il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e accoglie i giovani per tutto l’anno, con chiusura solo nei giorni festivi.

All’interno del Centro sono presenti due educatori e tre giovani volontari del Servizio Civile Universale. Il loro ruolo non è quello di imporre attività preconfezionate, bensì di supportare i giovani nella realizzazione delle proprie idee e progetti.

L’ingresso e tutte le attività all’interno del Centro sono completamente gratuite.

Un ambiente dinamico e inclusivo. “Stazione Centro” non è solo un luogo di aggregazione, ma un vero e proprio spazio di crescita personale e sociale. Qui i giovani sono protagonisti, hanno la possibilità di esprimersi liberamente e di fare nuove amicizie. Il Centro offre numerose attività ricreative, tra cui calcetto, ping pong, biliardo, giochi da tavolo, TV e videogiochi. Inoltre, per gli appassionati di musica, è disponibile una sala attrezzata per suonare e sperimentare.

Oltre il quotidiano: laboratori ed eventi. Oltre alle attività giornaliere, il Centro organizza laboratori esperienziali, uscite sul territorio e partecipa a eventi in sinergia con altre realtà giovanili locali. Ad oggi, sono attivi laboratori artistici e ludici, nello specifico gioco di ruolo (ad esempio Dungeons and Dragons). L’obiettivo è quello di creare un ambiente libero e protetto, dove ogni giovane possa sperimentare, mettersi alla prova e crescere insieme agli altri.

Il centro è finanziato dal Comune di Taggia e gestito in collaborazione con l’Associazione Effetto Farfalla e la Cooperativa sociale l’Ancora. Grazie al sostegno del Comune di Taggia, “Stazione Centro” rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità giovanile, promuovendo inclusione, creatività e partecipazione attiva. Se sei alla ricerca di un posto dove sentirti davvero al centro, vieni a trovarci!

Per maggiori info visita la pagina Instagram “Stazione Centro” e lascia un messaggio in DM!