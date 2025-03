Stella d’Oro al Merito Sportivo per il Club del Mare di Diano Marina; la più alta onorificenza del CONI arriva a 20 anni dalla stella d’argento. Un importante traguardo per il Club del Mare che, con i suoi 76 anni di attività, rappresenta una certezza nel panorama sportivo della Regione.

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola, ha sottolineato l’importanza del ruolo dello sport nella vita dei più giovani: “In una società troppo spesso assente, lo sport può fornire regole e strumenti di crescita fondamentali per i nostri giovani. Praticare sport è sempre e comunque una vittoria”.

Così Antonio Micillo, presidente regionale Coni: “Sono particolarmente legato alla vela ed avevo un particolare rapporto con il Club del Mare, con Roberto Negri, storico presidente del Circolo, e con Diego Negri, con cui ho condiviso l’esperienza delle Olimpiadi 2008 a Pechino, io in qualità di segretario generale della Federazione Vela e lui come atleta alla sua terza esperienza olimpica. Sono quindi molto lieto di poter essere presente alla consegna di questa importante onorificenza ad un Circolo storico del Ponente”.

Come spiega il Delegato Coni della provincia di Imperia, Alessandro Zunino: “L’Onorificenza della “Stella al Merito Sportivo” viene concessa a quelle società che, con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica, abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese. Essere riusciti ad ottenere negli anni tutti e tre i gradi di questa benemerenza, che parte con il bronzo e passa per l’argento, è la conferma della qualità con cui l’attività è stata portata avanti nel lungo periodo. Vedere sul palco il campione nato in questa società insieme alle nuove leve, ragazzini pieni di entusiasmo, è una garanzia per il futuro”.

Conclude il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Un riconoscimento prestigioso che ci riempie di orgoglio, un’emozione indescrivibile che ripaga il nostro Sodalizio dell’impegno che profondiamo per la promozione del nostro sport. Un ringraziamento va, oltre che al CONI e alla Federazione Italiana Vela, a tutti i soci che gratuitamente si prodigano per il buon andamento del circolo, a tutti i nostri istruttori ed aiuto-istruttori che hanno fatto della loro passione una professione e naturalmente ai ragazzi e alle ragazze della nostra squadra agonistica che con entusiasmo tengono alto il nome del nostro circolo. Con il motto “Scuola di Vela, Scuola di Vita”, abbiamo fatto crescere generazioni di velisti che tra vittorie e sconfitte hanno imparato i valori dello sport e che hanno potuto portare questi stessi valori nella loro vita quotidiana. Questo è per noi tutti il più grande dei successi”.