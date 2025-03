Acqui Terme – Fine settimana all’insegna della prevenzione e della sicurezza. I Carabinieri della locale Stazione, con il supporto di personale del Comando Compagnia, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio con l’impiego di numerose pattuglie lungo le vie del centro e delle aree periferiche. L’attività di capillare monitoraggio ha visto la realizzazione di posti di controllo nei punti di accesso alla città e il pattugliamento a piedi nei vicoli e nelle zone più frequentate. L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati in genere, con un’attenzione particolare ai furti in abitazione, ha permesso di rafforzare la vigilanza e di dissuadere eventuali malintenzionati da azioni illecite, garantendo ai cittadini una maggiore sicurezza. Circa cinquanta le autovetture ispezionate e oltre sessanta le persone controllate.

Il controllo straordinario, come in passato, sarà ripetuto nel corso dei prossimi fine settimana, con l’impiego dei Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme e delle Stazioni dipendenti, su tutto il territorio della giurisdizione e, in particolare, nei pressi dei principali luoghi di aggregazione del centro città.