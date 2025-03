Sarezzano – Il Maresciallo Ordinario Stefano Gianny Baldini, Comandante della Stazione Carabinieri di Viguzzolo, ha incontrato presso la parrocchia di San Ruffino e Venanzio, al termine della funzione religiosa, gli anziani residenti per offrire loro consigli pratici per difendersi dalle truffe. Il Maresciallo ha sottolineato la necessità di rivolgersi con fiducia ai Carabinieri e di non aderire mai, in nessun caso, alle richieste dei sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine di consegna di denaro o gioielli. Un momento importante di vicinanza alla popolazione e un’occasione propizia per ribadire agli anziani di non sentirsi soli e di non vergognarsi di denunciare subito anche solo i tentativi di truffa, che possono rappresentare un valido spunto per le indagini e per l’individuazione dei malviventi.

