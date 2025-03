Il vicepresidente e assessore alla Pesca della Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato oggi a un importante convegno dedicato al futuro della pesca in Italia e al suo rapporto con l’Unione Europea. L’incontro ha visto, tra gli altri, la presenza del nuovo Commissario Europeo alla Pesca Cōstas Kadīs e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, oltre a rappresentanti del settore.

“Un confronto essenziale – ha dichiarato Alessandro Piana – per affrontare le sfide che il comparto sta vivendo. La Liguria, con la sua tradizione secolare e il suo patrimonio ittico, deve essere protagonista nelle strategie future, sia a livello nazionale che europeo”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi cruciali come la gestione delle risorse, le normative comunitarie, la tutela delle marinerie locali e le prospettive di crescita del settore. Particolare attenzione è stata posta sull’importanza di una regolamentazione che coniughi sostenibilità ambientale e tutela dei lavoratori del comparto.

“È stato utile e fruttuoso, inoltre, il confronto con il sottosegretario Patrizio La Pietra – ha aggiunto Piana – perché solo con un lavoro sinergico tra istituzioni e operatori del settore possiamo garantire un futuro solido e competitivo alla nostra pesca”.

Correlati