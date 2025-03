Il giorno 13 marzo 2025, la classe 5AA del corso Chimica dei Materiali e Biotecnologie dell’Istituto G.Marconi di Tortona ha avuto l’opportunità di partecipare ad una visita aziendale presso la sede dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) di Alessandria. L’ ARPA di Alessandria è un ente pubblico fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, con il compito di monitorare e controllare la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento ed altre problematiche ambientali. Tra le sue principali attività vi sono anche il controllo della gestione dei rifiuti e l’analisi degli impatti ambientali derivanti dall’inquinamento sempre più in crescita. Grazie alla iniziativa “Porte Aperte Scuole”, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare i laboratori dell’agenzia, dedicati all’analisi del suolo. Durante la visita, sono stati approfonditi i vari passaggi coinvolti nel processo di analisi del suolo, dal campionamento sul campo fino all’elaborazione dei dati all’interno del laboratorio. È stato interessante e istruttivo scoprire come la professionalità e la precisione siano essenziali per l’esecuzione delle analisi, che richiedono l’utilizzo di tecnologie avanzate e di competenze specifiche. L’esperienza si è rivelata particolarmente utile per noi studenti di quinta prossimi alla maturità, perché ci ha permesso di comprendere in modo concreto come le conoscenze acquisite durante il nostro percorso di studi possano essere applicate a livello professionale, aprendo la strada a numerosi sbocchi occupazionali nel campo chimico. Inoltre, questa visita ci ha fornito una visione più ampia del nostro ruolo nella tutela del pianeta, sensibilizzando sull’importanza di azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente, un tema che riguarda il futuro di tutti.

GINEVRA DAFFUNCHIO

5^AA CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE

I.I.S. G. MARCONI – TORTONA