Buongiorno..dalle montagne di Brescia ringrazio per la pubblicazione delle precisazioni sul lupo, animale splendido (portato quasi sull’orlo dell’ estinzione dall’animale homo e mai reintrodotto in Italia: ce l’ ha fatta da solo a ripopolarla!!!) che pochi conoscono bene e troppi demonizzano.

In un clima di prevaricazione, dell’ uomo e delle sue attività su tutto il resto del mondo e sulle altre Specie e’ ottima cosa evitare o almeno tornare sui propri passi quando si sta contribuendo a rafforzarlo. Purtroppo si crede che la Terra sia fatta ad uso e consumo di noi esseri umani ma non è così e credo anche che in territori densi di decine si migliaia di persone residenti si possa anche avere rispetto degli altri che li abitano e piantarla di pretendere strade, giardini e boschi senza vita animale e biodiversità..un grande Parco dei divertimenti scevro da rischi: che orrore, la Natura è selvaggia.

Buon lavoro di informazione

Paola A. – Brescia